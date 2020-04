La OMS pide aislar todos los contagiados antes de levantar el confinamiento

El primer paso es tener controlada la transmisión del virus . El propio presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya reconoció el lunes que la Covid-19 no será doblegada del todo hasta que no haya una vacuna que, según los cálculos más optimistas, tardará en llegar 18 meses . No obstante, sí es posible frenar de manera tajante el número de contagios. Esto se conseguirá cuando el sistema de salud de cada país sea capaz de “detectar, someter a pruebas, aislar y tratar” a cada positivo, así como de rastrear sus contactos con otras personas. La OMS también solicita a los diferentes países que antes de relajar las restricciones se reduzcan “al mínimo” los riesgos de nuevos brotes en lo que consideran “entornos especiales”, como son los hospitales o las residencias de ancianos. Además, cada gobierno debe preparar su sistema sanitario para posibles repuntes de contagios y lograr “gestionar” los llamados “ riesgos de importación ” de la enfermedad.

El coronavirus está cerca de superar los dos millones de contagiados a nivel mundial. Sin embargo, no todos los países están en el mismo punto. Estados Unidos, que hace pocos días alcanzó el primer puesto en la lista de territorios con más casos, todavía no ha logrado estabilizar una curva que, según todos los indicadores de contagiados y hospitalizados, España e Italia , los dos países europeos más afectados por la pandemia que comenzó en Wuham, parecen ir domando.

