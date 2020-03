La OMS no usa el término pandemia “a la ligera” y está preocupada por la “falta de compromiso” de algunos países

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , aseguró este jueves que la OMS no decidió “a la ligera” emplear el término ‘pandemia’ en relación al brote de coronavirus y dijo que, si bien “todavía es controlable”, puede volverse un problema mucho más grave que el actual sí los gobiernos no se toman en serio su amenaza. Precisamente, también ha apuntado que le preocupa “que algunos países no estén afrontando esta amenaza con el nivel de compromiso político necesario para controlarlo”.

