La OMS lanza una campaña contra la desinformación sobre el coronavirus

Otra de las consultas plantea el uso de aceite de sésamo o químicos para evitar contagios. El aceite de sésamo no mata al virus, subraya la OMS, aunque si lo hacen la lejía o los desinfectantes de cloro. “Sin embargo no afectan apenas al virus si te los aplicas en la piel o bajo la nariz”, subraya la OMS, que advierte que estas prácticas pueden tener consecuencias.

En cuanto a los recelos a encargos de productos de China, la OMS ha subrayado que no hay ningún riesgo en estos paquetes . “Por los análisis realizados sabemos que los coronavirus no sobreviven mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes”, ha indicado la OMS.

