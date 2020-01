La OMS estudia declarar la emergencia internacional por el coronavirus chino

“Queremos gestionarlo con serenidad, perspectiva y contexto adecuado . Balancear esto no es fácil, pero por eso se establecen antes unos criterios. No vamos a improvisar o usar la intuicion, sino que se va a hacer de la forma más rigurosa posible”, ha insistido.

Sobre las medidas que se van a tomar desde el organismo sanitario internacional, ha indicado que “ todo va a depender de la virulencia del coronavirus y su capacidad de transmisión “. “Va a necesitar una serie de medidas internacionales que si se aprueban en el comité se pondrán en marcha. Si no se aprueban estas medidas, pues no serán necesarias, pero seguiremos investigando la posible expansión de ese virus si no llegamos a un acuerdo”.

