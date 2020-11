La OMS dice que las vacunas no erradicarán la COVID y pide cautela porque seguirá habiendo supercontagiadores

“Hasta que no sepamos cómo funcionan o tengamos más detalles sobre la transmisión del virus, no podemos pensar que las vacunas erradicarán el virus”

“Esperamos que la vacunación sirva para controlar la transmisión del virus , pero, hasta que no sepamos cómo funcionan en la vida real o tengamos más detalles sobre la forma en la que el virus se transmite, no podemos pensar que con la llegada de las vacunas se va a poder erradicar al virus “, ha señalado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan.

