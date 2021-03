La OMS dice que es “probable a muy probable” que la fuente del nuevo coronavirus sea un animal, según el informe final de la agencia

«En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Aún no hemos encontrado la fuente del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejaremos piedra sin remover», dijo Tedros en un comunicado escrito. «Encontrar el origen de un virus lleva tiempo y le debemos al mundo encontrar la fuente para que podamos tomar medidas colectivas para reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder. Ningún viaje de investigación puede proporcionar todas las respuestas».

