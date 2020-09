La OMS desaconseja ahora saludarse con el codo: estas son las alternativas

En cualquier caso, consideran los sociólogos, la comunicación no se va a cortar, sino que se irá modificando. Si el codo ya no sirve, habrá que buscar métodos alternativos que permitan mantener siempre la distancia de seguridad .

No obstante, no solo es necesario controlar los saludos, sino también saber cómo agradecer o cómo consolar a alguien , donde toma una importancia vital el lenguaje no verbal.

Después de que las imágenes de los líderes mundiales saludándose con el codo hayan dado la vuelta al mundo, ahora hay que cambiar de hábitos. Los expertos explican que, con esta técnica del codo, no solo no se respeta la distancia de seguridad, sino que, al ser el lugar donde se tose, favorece el contagio. Las alternativas: los gestos corporales, las palabras, comunicar con los ojos …

