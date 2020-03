La OMS declara finalmente como “pandemia” el brote global de coronavirus

Pero lo cierto es que es la OMS ha intentado tranquilizar a la población durante semanas, donde explicó que no iban a declarar pandemia porque no se ha dado en suficientes países como para hacerlo. Las razones por las que evitaron este concepto es, según alegó este miércoles Tedros, porque “pandemia no es una palabra para usar a la ligera . Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios”.

Esto no sorprende porque la Organización lleva días sopesando esta idea. El lunes en una de las ruedas de prensa diarias Tedros aseguró que “la amenaza de una pandemia se ha vuelto real “. “Ahora que el virus tiene un punto de apoyo en tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real, pero la conclusión es que no estamos a merced de este virus”, alertó.

