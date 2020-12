La OMS avisa que no habrá suficientes vacunas en los próximos seis meses para bajar los contagios: "No es el fin del virus"

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 2, 2020

Live Q&A on #COVID19 with @DrMikeRyan and Dr @mvankerkhove . #AskWHO https://t.co/lLejhxiAw5

“ El mejor tratamiento es prevenir (…). Cuando tengamos la vacuna no podemos actuar como si el virus ya no existiera, porque existe”, concluyó Ryan.

Incluso los países que muestran datos esperanzadores ahora mismo no deberán relajar las restricciones porque la vacuna no garantiza que esos números se mantengan , aseguraron.

