La OMS avisa de que la pandemia está mejorando en Europa pero “empeorando” a nivel mundial

No obstante, el director general de la OMS avisó de que se necesita “más evidencia” sobre la efectividad de estas herramientas y de que éstas no reemplazan la capacidad humana para realizar el seguimiento de los contactos.

No obstante, el director general de la OMS señaló que en los países en los que lo casos de contagio están disminuyendo existe el riesgo de la “complacencia”, advirtiendo de que en las regiones en las que se ha realizado un estudio de seroprevalencia se ha demostrado que la mayoría de los ciudadanos no han pasado la enfermedad y, por tanto, no han generado anticuerpos.

