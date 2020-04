La OMS alerta que Europa ha duplicado en 10 días los infectados de coronavirus: "Está en el ojo de la tormenta"

Kluge ha pedido a los estados que no se confien y no bajen la guardia, y ha insistido en la importancia de que los gobiernos estudien bien las medidas que van a llevar a cabo para comenzar a levantar las restricciones. El responsable regional ha informado de que este viernes va a mantener una reunión con ministros de salud de 53 países europeos para mostrarles los puntos claves de una estrategia elaborada por la OMS.

You May Also Like