La OMS alerta de una tercera ola en 2021 y reprocha a Europa no haber actuado en verano como Asia

Finalmente, el enviado de la OMS ha insistido en la gravedad de la situación. “Este virus no se cansa y desaparece de una vez. Ahora sabemos que tiene consecuencias a largo plazo para uno de cada veinte infectados . Daña los órganos. También se trata de personas jóvenes y de mediana edad. No es una enfermedad trivial, sino muy grave”.

El enviado de la OMS ha reprochado a los países del Viejo Continente no haber aprovechado el descenso de casos en verano tras la primera ola para prevenir futuras infecciones. “Se perdió la construcción de la infraestructura necesaria en los meses de verano después de tener la primera ola bajo control. Y ahora tienes la segunda ola. Si no construyen la infraestructura ahora, tendrán una tercera ola, a principios del próximo año” , ha aventurado.

