La OMS alerta de que los contagios de coronavirus han subido por primera vez en siete semanas

Tedros asegura que están trabajando “ para comprender mejor de dónde proceden estos aumentos, podría ser por la relajación de medidas de salud pública, por las nuevas variantes o porque los ciudadanos están bajando la guardia”. Desde la Organización piden que no se relajen las medidas para controlar la transmisión y no dificultar la administración de las vacunas.

Para el máximo responsable “esto es decepcionante, pero no sorprendente” y avisa de que la vacuna por sí sola no “acabará con el virus”. “ Las vacunas ayudarán a salvar vidas, pero si los países confían únicamente en las vacunas, están cometiendo un error . Las medidas básicas de salud pública siguen siendo la base de la respuesta”, ha subrayado.

You May Also Like