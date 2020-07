La OMS ahora no descarta que el coronavirus se transmita por el aire

La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, ha asegurado que muchos de los firmantes de la carta en The New York Times son expertos con los que ya está colaborando el organismo con sede en Ginebra desde hace varios meses.

Allegranzi ha respondido así a la carta publicada el lunes en el diario The New York Times por 239 científicos, en la que pedían a la OMS tomarse más en serio la hipótesis sobre una transmisión aérea del coronavirus y subrayaban que los estándares de distancia social frente a la COVID-19 eran insuficientes .

