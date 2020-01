La OMS advierte que los vaporizadores y cigarrillos electrónicos “no son seguros” y presentan “riesgos para la salud”

Para evitar su consumo por parte de este grupo de población más vulnerable, la OMS pide específicamente que “los gobiernos deberían restringir la publicidad, la promoción y el patrocinio de estos productos para proteger a los jóvenes, otros grupos vulnerables y los no fumadores”. Igualmente, reclama que se prohiba el uso esos productos en lugares públicos y de trabajo cerrados, “dados los riesgos para la salud que representan para los no usuarios”.

A juicio de la OMS, esta regulación debe “interrumpir la promoción y la aceptación de los productos, reducir los riesgos potenciales para la salud de usuarios y no usuarios, prohibir que se realicen afirmaciones falsas o no comprobadas sobre los dispositivos y proteger los esfuerzos existentes para el control del tabaco”.

You May Also Like