La OMS advierte de que no habrá vacuna para la Covid antes de 2021 y ve una “carrera sin precedentes” para lograrla

En cuanto a la realización de test, la experta indicó que la realización de test “ debe ser un muestreo inteligente porque tienen que indicarnos donde están los contagios y darnos un mapa global que nos pueda orientar”. En cambio, la doctora María Neira no es partidaria de hacer test masivos a toda la población , ya que “esto sería una medida muy excesiva y aporta pocos beneficios”. Realizar test a todos los ciudadanos “nos daría una fotografía de ahora mismo pero habría que repetirlos cada día y hacer 47 millones de test diarios no sería un buen plan”.

También, respecto a la vacuna, ha señalado que “la carrera científica para conseguirlo no tiene precedentes y es histórica”. En su opinión, podría estar disponible entre 10 y 12 meses , “no antes porque aunque se aceleren los procesos administrativos no se pueden acelerar las pruebas clínicas”.

