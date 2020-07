La OMS advierte de que la vacuna de la COVID-19 no se administrará antes de “la primera parte de 2021”

Durante la sesión, una de las preguntas que más se ha repetido ha sido si es seguro asistir a eventos masivos al aire libre . Von Kerkhove ha dicho que lo es si los participantes pueden mantener una distancia física de al menos un metro y cumplir con las medidas de higiene indicadas, en particular el lavado de manos. En caso de que no sea posible, ha recomendado el uso de mascarillas durante todo el evento.

“Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva , y esto toma su propio tiempo”, ha dicho Ryan en una sesión informativa. Asimismo, ha recalcado que en la OMS están “apurando las cosas”, pero eso no significa “bajo ninguna circunstancia tomar atajos en los referido a seguridad”.

You May Also Like