La OMC fracasa en lograr acuerdo de sobrepesca antes del plazo límite fijado por la ONU

El objetivo 14.6 contempla eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no regulada y prohibir algunas formas de subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y a la sobrepesca, previendo un tratamiento especial y diferenciado de los países menos avanzados, pero también de los países en desarrollo. Este último punto es uno de los principales escollos en las negociaciones.

You May Also Like