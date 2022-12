La oleuropeína, el componente de las aceitunas que podría servir para tratar la endometriosis

La endometriosis es una condición frecuente (se estima que afecta hasta a un 15% de las mujeres en edad reproductiva en países como Estados Unidos) caracterizada por síntomas molestos como el dolor pélvico o los calambres pélvicos. En casos graves, puede incluso ser motivo de infertilidad.

La endometriosis se produce cuando los tejidos interiores del útero crecen de manera anormal fuera del mismo, provocando inflamación y sangrado. Para que esto suceda, tiene que haber una liberación anormal de estrógeno, una hormona encargada de regular la función reproductiva en la mujer.

El problema de los tratamientos hormonales

Esta dependencia del estrógeno ha llevado al desarrollo de tratamientos basados sistemáticamente en la eliminación del estrógeno, pero esto conlleva importantes efectos secundarios porque la hormona también afecta al funcionamiento de otros órganos como el corazón, los vasos sanguíneos, huesos, mamas, pelo, piel, membranas mucosas y el propio cerebro. Al mismo tiempo, estos enfoques tienen poca eficacia y altas tasas de recurrencia.





Por eso, un grupo de investigadores ha decidido explorar las propiedades de una serie de sustancias naturales en búsqueda de una opción no hormonal para atajar la enfermedad, suprimiendo la actividad de los receptores del estrógeno sin eliminar la presencia de la hormona en sí misma.

Tal y como publican en el medio especializado Journal of Biomedical Science, entre todos los compuestos analizados (en cultivos celulares) el que se mostró más prometedor es la oleuropeína, una sustancia presente en diversos productos del olivo (principalmente las hojas, las aceitunas y el aceite).

Mejora la tasa de fertilidad

De hecho, la eficacia de la oleuropeína no sólo fue evidente in vitro, sino que el compuesto también lograba disminuir el crecimiento de las lesiones características de la endometriosis humana y de ratón en modelos murinos (en ratones).





Estos resultados dan cuenta del potencial desarrollo de la oleuropeína como tratamiento para la condición, unido al hecho de que ya sabemos que se trata de un producto que no es hepatotóxico (dañino para el hígado) y que en el experimento se comprobó que no impedía a los ratones tener descendencia.

No sólo eso, sino que el compuesto mejoró la tasa de fertilidad de las ratonas con endometriosis, por lo que una vez que se lleven a cabo los ensayos clínicos pertinentes es posible que constituya una opción de tratamiento incluso para los casos más graves en los que la condición también cause infertilidad.

Referencias

Park, Y., Cho, Y.J., Sung, N. et al. Oleuropein suppresses endometriosis progression and improves the fertility of mice with endometriosis. Journal of Biomedical Sciences (2022). DOI: https://doi.org/10.1186/s12929-022-00883-2