La OEA suspende reunión para tratar la situación en Cuba

Abdala destacó que la CIDH elabora habitualmente reportes sobre Cuba y sostuvo que “la práctica de rechazar ‘informes in voce’ no debería tener cabida en esta organización”

La OEA excluyó a Cuba del sistema interamericano en 1962 por su adhesión al bloque comunista soviético y su enfrentamiento con Washington tras la revolución liderada por Fidel Castro en 1959. Esa decisión fue anulada en 2009, pero Cuba no ha pedido su reincorporación. La OEA considera a Cuba un miembro no activo.

