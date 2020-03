La odisea de un grupo de españoles para salir de Marruecos en furgoneta antes del cierre de fronteras por el coronavirus

Rodrigo asegura que “hasta que no hemos llegado a la frontera, pensábamos que no íbamos a poder cruzar” y describe “las caras descompuestas” de los españoles que, como ellos, “no sabían si les dejaban entrar, gente que incluso tenían vuelos comprados a Francia por si no nos dejaban ir a España”

Al no poder recibir ayuda ni ninguna información “clara” desde las embajadas y consulados que les aseguraban que iban a “tardar mucho en llegar a la frontera y que no nos iba a dar tiempo”, decidieron acudir al encargado del alojamiento en el que se estaban hospedando en Fez.

