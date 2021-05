La odisea de Marcelo para estar en la mesa electoral del martes y en el partido de Champions en Londres del miércoles

La jornada del martes de Marcelo será, en cualquier caso, inusual para él. A las 8 de la mañana acudirá al colegio electoral, y si aparecen los titulares, regresará a su casa. Allí se entrenará como pueda, pendiente de la posible llamada, y en caso de que no lo hagan cogerá un avión privado esa misma noche o el propio miércoles para viajar a Londres. El coste de este vuelo , según AS , será asumido por el Real Madrid y rondará los 20.000 euros .

