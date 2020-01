La OCU señala cuál es el zumo recién exprimido más barato del supermercado y desmiente el mito de las vitaminas

Además, la OCU ha desmentido la creencia popular de que la vitamina C que contienen los zumos de naranja se pierde al exprimirla. Solo se daría esa circunstancia en caso de calentar el zumo a alta temperatura. Para ello, la OCU ha realizado una muestra a las pocas horas de comprar el zumo y, luego, a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas. El contenido en vitamina C permaneció estable.

