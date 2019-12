La OCU dice que el mejor roscón de reyes lleva nata, mantequilla y se vende en el Día

La OCU ha señalado que la falta de ingredientes adecuados, la nata para el relleno y la mantequilla para el bollo , hacen que la textura y el sabor no sean los que se esperan para este tipo de productos. Así, la pega principal que le pone es el relleno, más que el bollo. Por eso, basándose en la degustación de pasteleros, la organización aconseja que, si el relleno no es de nata, es preferible comprar un roscón sin relleno.

