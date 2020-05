La OCU analiza 16 pizzas preparadas y solo localiza dos sin aditivos ni aromas: estas son las marcas recomendadas

Según revela el estudio realizado, “las pizzas refrigeradas son alimentos calóricos, muy ricos en grasas y con demasiada sal, por lo que no deben consumirse más que de forma ocasional”, afirman desde la OCU, añadiendo que “una ración de 200 g, que viene a ser media pizza, aporta de media: más de 450 kilocalorías (500 kcal las de queso refrigeradas); entre 16 y 19 g de grasa, de los cuales entre 8 y 11 g son de grasas saturadas; cerca de 50 g de hidratos de carbono; unos 24 g de proteínas; y alrededor de 3 g de sal”, cuando lo recomendado por los nutricionistas es no superar los 5 gramos diarios.

“Las pizzas refrigeradas han llegado a ser uno de los platos preparados más demandados por las familias durante el coronavirus”, afirma la OCU. No obstante, el aporte nutricional de estos alimentos no es el recomendado, pues aportan una gran cantidad de calorías y grasas, por lo que no deben consumirse frecuentemente.

