La OCDE celebra la decisión de Panamá

Sin embargo, Panamá se acoge al intercambio de información fiscal automática con base en los mecanismos recíprocos bilaterales con cada país y no con una perspectiva multilateral. Es decir, el intercambio será automático, porque no precisará de una solicitud por parte de una autoridad fiscal extranjera, pero no se hará de forma generalizada con los más de 80 Estados o territorios que se han sumado al Convenio Multilateral sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal.

