La OCDE asegura que España será el país que más sufrirá económicamente un rebrote del coronavirus

La economía española será una de las más castigadas de la OCDE por la crisis de la COVID-19, con una caída del producto interior bruto (PIB) del 11,1 % este año, que será del 14,4 % en caso de que hubiera una segunda ola de la enfermedad, la peor caída de todos los países miembros en ese escenario.

En su informe semestral de perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es significativamente más pesimista que el Gobierno español y que la Comisión Europea, que en sus últimas proyecciones hace ya más de un mes esperaban un descenso del 9,2 y del 9,4 %, respectivamente.

Previsiones de la OCDE por el impacto del coronavirus. Henar de Pedro

Las proyecciones de la organización no son mejores para España en caso de que no se produzca una segunda ola. En un escenario en el que no hay rebrote del virus, la caída del PIB en nuestro paìs sería de 11,1% pero no sería la peor de la OCDE. Ese sitio correspondería, por muy poca diferencia, a Reino Unido, con un 11,5%, seguido por Francia con una caída del 11,4. Estas tres economías serían las que más sufren en caso de que no haya rebrote.

Sin embargo, en el escenario de una segunda ola, España sería la más castigada. Su caída del 14,4% sería seguida muy de cerca por la de Francia, de 14,1%, y Reino Unido, del 14%.El el grupo de cinco países más afectados se completaría con República Checa e Italia, cada uno con una caída del 13,6%. A nivel global, la media de la OCDE registraría una caída del 9,6% en el peor de los escenarios.

“Las medidas de confinamiento adoptadas por la mayor parte de los gobiernos han logrado frenar la propagación del virus y reducir el número de fallecidos”, señala la OCDE en su informe. “No obstante, también han paralizado la actividad económica de muchos sectores, ampliado las desigualdades, perturbado la educación y socavado la confianza en el futuro”.

¿Por qué son los más golpeados?

En la rueda de prensa para presentar el informe, Laurence Boone, jefa economista de la OCDE, ha atribuido la severa proyección para España al hecho de que el turismo y los servicios están entre los sectores más afectados.

“El turismo ha sido muy golpeado por la pandemia, y los servicios, que requieren contacto personal, también han resultado muy afectados”, ha explicado Boone. “La situación ha sido frenética, y de ella solo podemos salir juntos”.

Sin embargo, sobre España, Francia y Reino Unido, Boone destacó que “no es el caso” señalar solo a los tres más afectados. “Todos hemos sido afectados por el virus, estamos en un mundo integrado“, ha dicho.

“No es tiempo de ver el manual”

Por su parte, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, señaló que estos países están en esa situación tras imponer fuertes restricciones contra la pandemia. “Con ellas, bajaron la mortalidad e hicieron posible que sus sistemas de salud se enfrentaran a la emergencia”.

“Debes usar todo lo que tienes para ganar la guerra y enfrentar el hecho de que los países, las empresas y los hogares van a ver crecer su deuda”

“Pero ahora no es el tiempo de ver el manual”, dijo Gurría más adelante, en referencia a la caída que se registra en todos los miembros de la OCDE. “Debes usar todo lo que tienes para ganar la guerra al enemigo, y tienes que enfrentar el hecho de que los países, las empresas y los hogares van a ver crecer su deuda”.

Y es que todos los países de la OCDE registrarán caídas en el producto interior bruto. La media de la organización es de un 7,7% en el caso de un solo brote y del 9,6 en el caso de una segunda ola.

La actividad económica mundial caería un 6% este año, una caída que se ampliaría hasta el 7,6% si hubiera un rebrote antes de final de año.

Desastre por la pandemia

La OCDE hace en su informe una fotografía del desastre que ha significado para España la llegada de la pandemia, comenzando por un descenso del PIB real de un 5,2% en el primer trimestre.

“La actividad económica ha disminuido en torno al 30% durante el confinamiento, en comparación con un periodo normal, dado el importante papel que desempeñala hostelería y las actividades de comercio mayorista y minorista en la economía”, indica el texto.

El reporte recoge también la caída en la confianza de los consumidores y las matriculaciones en marzo y abril, un desplome en la llegada de turistas internacionales, del 64% en marzo y ya a una tasa de cero por ciento en abril, con el cierre de las fronteras.”El comercio minorista registró en marzo su mayor caída jamás observada”.

Recuperación lenta

En su apartado sobre España, las previsiones de la OCDE son de que, si la pandemia rebrota antes de fin de año, la recuperación en 2021 se haga “más lentamente” a un ritmo del 5%. Sería algo más rápìda, al 7.5%, en el caso de que el virus se disipe este verano.

.”La recuperación vendrá impulsada por la materialización del consumo y las inversiones que se han visto aplazados”, destaca el informe. “Sin embargo, el aumento de la incertidumbre y el importante peso del turismo en el PIB reducirán la velocidad de la recuperación”.

“En los dos escenarios, la caída en la demanda doméstica, debida a la destrucción de empleo y el cierre de la actividad, es la clave principal de la contracción”, indica el informe. “La caída de la demanda externa, especialmente en los servicios turísticos, pesará mucho en la economía en 2020”.

La OCDE reconoce que el Gobierno español ha tomado “medidas significativas” para proteger el empleo y dar liquidez a la economía. Pese a ello, la recuperación se verá lastrada por el recorte en exportaciones y turismo.

“Una recuperación más lenta de lo previsto del turismo y del crecimiento de los socios comerciales podría limitar aún más las exportaciones”, advierte la organización. “El aumento de la incertidumbre y unos efectos más persistentes sobre la solvencia de empresas y hogares podrían restringir la recuperación de la demanda interna más de lo previsto”.

Desempleo y deuda

El desempleo y la deuda pública también crecerán, según las proyecciones. En un escenario de rebrote, el paro sería este año del 20.1%, y el año próximo del 21.9%. Sin embargo, en el último trimestre del año se llegarían a registrar tasas de paro del 25%.

En un escenario de un solo brote de la pandemia, la tasa de paro sería de 19,2% este año y de 18,7% el próximo

Son unas proyecciones similares a las que hizo el Banco de España esta misma semana, que prevé un crecimiento del paro del 24,7% para este año.

El cuanto a las cuentas públicas, el déficit se disparará hasta el 10,3 % del PIB este año en el escenario más favorable y que hará subir la deuda al 117,8 % del PIB; pero que podrían escalar al 12,5 % y al 129,5 %, respectivamente, en el caso de un nuevo brote epidémico.

Recomendaciones

La OCDE recomienda que algunas de las medidas de apoyo actuales sigan en el tiempo para evitar que el golpe transitorio tenga “un efecto más permanente en la actividad”.

“Puede que sea necesario ampliar aún más las políticas actuales para el sector del turismo, lo que requerirá cooperación con el sector privado y entre los distintos niveles de gobiernos”, indica la OCDE. “Podrían necesitarse ayudas adicionales a la liquidez y garantías públicas dirigidas a empresas solventes con problemas de tesorería, para reducir el número de insolvencias, las cuales podrían crear un circuito de retroalimentación negativa entre la economía real y la financiera”.

Un aumento temporal de la inversión pública, con enfoque específico en la economía verde, ayudará a impulsar la recuperación y reducir la contaminación, que se encuentra por encima de los promedios europeos en las ciudades grandes, señala el informe.