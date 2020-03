La OCDE alerta de que la economía mundial está “en riesgo” por la expansión del coronavirus

Los aeropuertos vacíos, las ciudades blindadas, los viajes cancelados y la reclusión de consumidores en su casa por miedo a un coronavirus que ya ha causado más de 3.000 muertes y casi 100.000 infectados, pueden infligir un daño terrible a la economía si no se pone freno a la epidemia.

La OCDE ha publicado este mismo lunes un informe que bajo el alarmante título de “La economía mundial, en riesgo“ expone los efectos económicos y las expectativas de daños que puede ocasionarnos un coronavirus que, según dice el estudio, “ya ha causado una enorme disrupción económica y un sufrimiento humano considerable“.

Que el brote se haya producido en China -conocida como la ‘fábrica del mundo’-es el principal contratiempo de la epidemia. El club de los países desarrollados recuerda que el gigante asiático ha reducido su producción y esto contagia “en una escala algo menor” al resto de los países por la importancia de China en la distribución mundial, en los viajes y en los mercados de materias primas.

¿En qué medida afectará esto al mundo? La OCDE dice que se recortaría medio punto de crecimiento mundial (hasta el 2,4%) -respecto al “ya de por sí bajo” que había calculado en su anterior informe (2,9%)- si el impacto de la epidemia en China en este primer trimestre es “moderado” y “contenido”. El PIB mundial, eso sí, reflejaría ya números rojos este primer trimestre. Todos los países sufrirán una contracción de previsiones, pero “el impacto es mayor en países más vinculados a la economía china, como son Japón, Corea y Australia”, matiza el informe.

Todo eso, en caso de un escenario de contención de la epidemia. Pero si el brote no se apaga y sigue expandiéndose por Asia, Europa y Norteamérica, la OCDE advierte de que el impacto sería aún mayor: la economía mundial no se frenaría medio punto… sino punto y medio, hasta el 1,4%. “Sería la mitad del crecimiento estimado antes del brote de coronavirus”, avisa la organización. El peor parado sería China, como cuna de la epidemia, pero no solo este país. “Muchas economías podrían entrar en recesión, entre ellas Japón y la zona euro“.

“Los gobiernos deben actuar con rapidez y con fuerza para superar el coronavirus y su impacto económico”

“Los gobiernos deben actuar con rapidez y fuerza para superar el coronavirus y su impacto económico”, exhorta la OCDE en su informe que, por cierto, a diferencia de ocasiones anteriores, no será presentado en público sino por teleconferencia. “También deben adoptar medidas efectivas de salud pública efectivas para prevenir la infección y el contagio, proteger a los trabajadores sanitarios y proteger los ingresos de las empresas y de los grupos sociales más vulnerables durante la expansión del virus”.

Previsiones de la OCDE OCDE

La organización zanja que si se cumple el peor de los escenarios -ese que rebajaría a la mitad el crecimiento mundial- los gobiernos deberían “adoptar acuerdos conjuntos para la contención del brote, para apoyar a los países más pobres y para aumentar el gasto fiscal como medidas más efectivas de restauración de la confianza y protección de los ingresos”.

Italia, uno de los países más afectados por el brote y que peor salen parados en los cálculos de la OCDE -no crecerá nada incluso en el escenario más optimista- ha anunciado de hecho un paquete de estímulo fiscal de 3.600 millones de euros para reanimar un país que sufre como nadie en Europa el frenazo del sector turístico y productivo por la expansión de la epidemia en el norte del país.

El coronavirus es el principal riesgo al que se enfrenta la economía mundial en este arranque de año, pero la OCDE no olvida otros dos obstáculos por el camino. Primero, la “incertidumbre” de que no se alcance un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China; y segundo, “el riesgo” de que Reino Unido y Europa no acuerden una relación comercial durante este período de transición post-brexit.