La obsesión del hombre con Marte

El otro dilema ético de la carrera por la conquista de Marte se fundamenta en el argumento de uno de los grandes pioneros del vuelo espacial: el físico Wernher Von Braun (1912-1977). Luego de la exitosa serie de misiones Apolo a la Luna, y de los importantes logros de los viajes espaciales, Von Braun se lamentaba del altísimo costo económico y en talento humano que tenía el programa espacial, y sugería que era más productivo invertir esos recursos y talentos en la lucha contra el cáncer, enfermedad que padecía. Ese argumento sigue siendo válido, y adquiere una dimensión muy particular en la actualidad. Los billonarios Bill Gates y Warren Buffett están dedicando su filantropía para combatir el Sida, la malaria y otras enfermedades. Mientras que Elon Musk y Jeff Bezos están invirtiendo su dinero en el desarrollo de un nuevo mercado espacial. En un sistema capitalista no se puede obligar a nadie a usar sus recursos propios para un fin específico, sin embargo, como una cuestión ética, los recursos de esta carrera privada por Marte o por un asteroide rico en minerales, podrían servir para erradicar enfermedades, acabar con el analfabetismo o salvar bosques en partes críticas del planeta.

Es muy posible que en las próximas décadas se realice una misión tripulada a Marte. Existen varias formas de hacer esto. Por una parte, se podrían construir gigantescos cohetes que enviaran a la órbita de Marte naves espaciales no tripuladas, que estarían cargadas con combustible, alimentos y una reserva de oxígeno por si la cosa no salió bien. Una vez establecida en la órbita del planeta rojo, se enviarían las naves tripuladas, que usarían las reservas enviadas con anterioridad para regresar a la Tierra. Otra opción para ahorrar costos, si la tecnología lo permite, sería que la nave espacial fuera ensamblada en la órbita terrestre y anclada a la estación espacial internacional. Así funcionaría como un metro interplanetario que dejaría a sus pasajeros en Marte, y los recogería para devolverlos a la estación espacial.

Para hacer posible ese viaje a Marte, el físico Daniel Q. Posin (1909-2003), quien fuera profesor de la Universidad de Panamá entre 1937 y 1941, modeló cómo sería un viaje con la tecnología de cohetes químicos. Para ahorrar combustible, Posin propuso que las naves aprovecharan la gravedad existente entre la Tierra y la Luna, y la usaran para acelerar su velocidad, dando varias vueltas alrededor del sistema Tierra-Luna, para así recibir el impulso, como la onda de David. Antes de Posin se pensaba que bastaba con lanzar un cohete en dirección a Marte, pero esto no solo consumía mucho combustible si no que además le inyectaba demasiada velocidad a las sondas exploratorias, que no eran capaces de disminuir lo suficiente su velocidad a tiempo, y terminaban estrellándose con la superficie marciana.

