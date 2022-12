La obesidad aumenta el riesgo de padecer hasta trece tipos de cáncer diferentes

Por supuesto, no se puede decir que haya una relación de dependencia directa entre ambos hechos, pero lo cierto es que la evidencia científica indica que no se trata de fenómenos aislados . De hecho, a día de hoy sabemos que padecer sobrepeso u obesidad se relaciona con un mayor riesgo de sufrir hasta 13 tipos de cáncer diferentes. Coincidentemente, en conjunto estos 13 tipos de cáncer constituyen hasta un 40% de todos los diagnosticados cada año en países como Estados Unidos, según datos de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) de ese país.

