La número dos del mundo se ha plantado y ha abandonado Roland Garros y el tenis tras su polémica con la prensa

No solo de Roland Garros, si no que Osaka se retirará del tenis durante un tiempo y hablará con la organización para facilitar esta situación para los jugadores, la prensa y los aficionados , “cuando sea el momento adecuado”. “Escribí en privado al torneo para disculparme y decir que estaría encantada de hablar con la prensa después del torneo, ya que los Grand Slams son intensos”, detalló.

Osaka ya sufrió episodios de depresión en el US Open de 2018 y admitió que no fue suficientemente clara al señalar que enfrentarse a los medios de comunicación daña su salud mental, por lo que no participó en la rueda de prensa tras superar la primera ronda del torneo.

