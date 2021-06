La nueva (y dura) realidad de las clases medias latinoamericanas

La pandemia también mostró debilidades en cuanto a la recopilación de datos sobre los colectivos más necesitados. En los primeros meses los Estados tuvieron que actuar de manera urgente para identificar a las personas que no tenían mapeadas, especialmente a los informales de clase media y vulnerable, y se perdió un tiempo valioso, ya que las ayudas no llegaron de inmediato. Estas ampliaciones en las ayudas para sostener los ingresos de los hogares enfrentaron dos grandes desafíos: cómo diseñarlas para no desincentivar la búsqueda de trabajo formal y cómo hacerlas sostenibles en el tiempo.

Se calcula que más de un tercio de los latinoamericanos (o 240 millones de personas) no tienen ningún vínculo con los servicios de protección social que brindan los Estados. Gran parte de ellos pertenecen a la clase media vulnerable, y existe una coincidencia cuantitativa con aquellos que tienen empleos informales. “A diferencia de los más pobres, que sí están generalmente cubiertos por programas como los de transferencias condicionadas de ingresos, la clase media informal en muchos países no recibe los típicos servicios de la protección social básica”, dice Berniell.

“América Latina necesita integrar de mejor manera todos los mecanismos de aseguramiento que los Estados pueden dar a sus ciudadanos. Esto incluye no solo la protección social ante los riesgos de la salud, la vejez o el desempleo, sino también la provisión de buenos servicios de educación, salud, seguridad y justicia para toda su población, y no solo para aquella porción más aventajada. Sin un esquema de amplia cobertura y calidad en todas estas dimensiones será difícil ver consolidarse a las clases medias en la región”, asegura Lucila Berniell, ejecutiva principal de la Vicepresidencia de Conocimiento de CAF.

