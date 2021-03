La nueva vacuna de Janssen se usará también para las personas de más edad

Las personas priorizadas para la inmunización por su trabajo se vacunarán en la comunidad autónoma donde lo ejerzan y, en el caso de los residentes y grandes dependientes con varios tutores legales que no estén de acuerdo con la inoculación del fármaco, prevalecerá la decisión que la ciencia apoya como mejor opción para ellas: el pinchazo , salvo que haya algún motivo clínico que justifique no hacerlo.

El texto aprobado por Sanidad y comunidades establece que “la vacuna a administrar no puede ser a demanda o elección con el fin de no socavar los principios y valores éticos de la estrategia”. La asignación del suero se basará en la eficacia y en su indicación para los diferentes grupos de población. La pauta completa se administrará con el mismo compuesto.

