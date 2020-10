la nueva regulación podría impedir apps preinstaladas en los dispositivos móviles

En particular, la preinstalación de aplicaciones propias de forma exclusiva, o la limitación -técnica o por contrato- a su desinstalación . En la práctica no significaría que los terminales móviles no deban venir sin apps, sino que se proporcionen opciones reales durante la instalación o configuración del dispositivo , como por ejemplo la elección de navegador, reproductor de música, o gestor de correo, y se puedan cambiar y eliminar sin limitaciones.

Y, en este sentido, la Comisión Europea está trabajando en listados de prácticas que se considerarían desleales , que no son definitivas, pero que por ejemplo en el sector de telefonía móvil y aplicaciones no permitirían ciertas conductas hasta ahora habituales -o lo haría con condiciones-.

You May Also Like