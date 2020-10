La nueva planilla de la descentralización

No fue hasta la aprobación de la Ley 66 de octubre de 2015 -durante la Administración de Juan Carlos Varela- que dio inicio el azaroso camino descentralizador en el país. Un proceso esperanzador -no exento de escollos-, que con la llegada al poder del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 2019, enfrenta lo que parece una nueva edición de aquella “yunta pueblo gobierno”, entendiendo por pueblo a los militantes del partido.

Sin embargo, la alegría duró poco. No solo fue que el entonces presidente Martin Torrijos dejó para el final de su mandato la aprobación de la norma prometida en campaña -desligándose de su implementación-, sino que al llegar al poder Ricardo Martinelli, el proceso que estaba por empezar fue suspendido. Descentralizar no estaba en sus planes; todo lo contrario.

