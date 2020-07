La nueva oleada de coronavirus dinamita el ocio nocturno en toda Europa

Sin embargo, según señalan los medios croatas, esas reglas apenas se cumplen porque no son obligatorias y no está claro qué consecuencias penales acarrea ignorarlas.

En Francia las discotecas y lugares de ocio nocturno no podrán volver a abrir por lo menos hasta septiembre, aunque todavía no hay siquiera una fecha para la reapertura.

En las regiones de Aragón y Cataluña se han disparado los casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con 315 y 1.493 nuevos contagios, respectivamente, mientras continúa la guerra por el ocio nocturno, factor de contagio entre los más jóvenes y considerado uno de los principales vectores de expansión del virus entre esa población, ya que discotecas y bares son lugares cerrados en los que la clientela no respeta la distancia de seguridad y no suele usar mascarilla.

You May Also Like