La nueva ola feminista de México

Las protestas están más dirigidas a cambiar actitudes sociales que políticas gubernamentales. Las líderes no esperan mucha ayuda de López Obrador. Aunque en el pasado fue un agitador, no le gusta lidiar con fuerzas que no puede controlar. López Obrador afirma que el movimiento feminista ha sido “infiltrado” por los conservadores, quienes se aprovechan de la indignación para criticarlo.

Al día siguiente, se unirá al “paro nacional de mujeres”. En su caso, eso significará no ir al trabajo y quedarse en casa, junto a las otras 40 miembros del personal femenino y estudiantes de la Escuela de Aviación Asteca, que entrena pilotos (por lo general hombres) y azafatas (por lo general mujeres). Las mujeres no solo sufren en la calle, sino también en el trabajo, en el hogar y en todos lados , dice Barroeta. “Como mujer, vales menos desde el día que naces”.

