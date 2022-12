La nueva novia de Alex Rodríguez tiene mejor figura que JLo y estas fotos lo demuestran ¡Wow!

Echándole un vistazo a la cuenta de Instagram de Cordeiro y quedamos boquiabiertas al ver sus el increíble cuerpo que tiene Cordeiro. La también empresaria, goza de una figura envidiable que incluye un estómago de acero y piernas perfectamente definidas. La realidad es que no tiene nada que envidiarle al cuerpo de JLo, o mejor dicho, el suyo está en mucho mejor estado que el de la actriz. Si no estás convencido, mira a continuación las fotos más espectaculares de la mujer que ahora está haciendo feliz a Rodríguez.

