La nueva normalidad para un turismo responsable y la conservación de primates

Los primates que se acostumbran a consumir alimentos humanos modifican sus patrones de actividad, metabolismo y comportamiento; ya no buscarán alimentos silvestres, y su capacidad de supervivencia en el bosque disminuirá. Los alimentos humanos son procesados y no proveen la adecuada cantidad de nutrientes que necesitan los primates silvestres. El contacto directo entre humanos y primates aumenta las probabilidades, por ejemplo, de que estos animales mueran atropellados o de que sean capturados con facilidad, ya que pierden el temor a las personas.

