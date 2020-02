La nueva Copa del Rey revienta los pronósticos

Esta es la primera vez en una década que tanto el Barcelona como el Madrid no asoman entre los cuatro mejores. El Barcelona fue finalista en las últimas seis ediciones, coronándose en cuatro. La última vez que un club que no fuera el Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia o Atlético de Madrid conquistó la copa se dio cuando el Espanyol se alzó con el título en 2006.

Lo único que el veterano zaguero central del Barcelona podía hacer era sujetar desesperadamente la camiseta de Iñaki Williams, el delantero del Athletic Bilbao. Williams no pudo meter el gol en esa jugada, pero los azulgranas no pudieron frenarle en los descuentos: su cabezo picado en el estadio San Mamés sentenció el pase del Bilbao a las semifinales de la Copa del Rey.

You May Also Like