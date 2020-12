La nueva cepa mutada del coronavirus en Reino Unido hace saltar las alarmas: ¿Qué se sabe de ella?

A pesar de la alta transmisibilidad inicialmente detectada, no parece que la nueva cepa cause mayores complicaciones , de acuerdo con los análisis que llegan de Reino Unido.

No, ni mucho menos. Las mutaciones son bastante comunes . De hecho, no se conoce con exactitud el número de variantes que existen de este virus. Científicos de todo el mundo han ido alertando de distintas cepas a lo largo de los últimos meses. En España, por ejemplo, se detectaron al menos 62 variantes del virus solo en los tres primeros meses de la pandemia, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III.

