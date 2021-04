la nueva app ‘Velada’ es una guía para conocer restaurantes en tu ciudad

David Martín, cofundador y director de la aplicación, afirma que “creamos Velada porque nos dimos cuenta de que las nuevas generaciones ya no usaban las guías tradicionales para buscar restaurantes”. Suena triste, pero los más jóvenes no van a saber lo qué es buscar un bar por las míticas ‘Páginas Amarillas’ para ir a comer con tu familia o amigos.

¿Cansado de buscar restaurantes por webs de referencia? ¿Tus amigos no te hacen críticas exactas sobre los menús que han comido? Si estás harto de no tener la suficiente información para poder decidirte por un sitio donde ir a cenar, ahora tienes la aplicación Velada que cumple con el papel de ser una guía gastronómica .

