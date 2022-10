La novia de Toni Costa emite un fuerte comunicado contra todos quienes la critican

Sin embrago el documento no habría tenido el resultado esperado por la joven, pues los comentarios aseguran que todo lo que la joven hace es para buscar fama: “Dedícate a tu trabajo , a tu hijo. Y a tu amor en silencio si tanto te afecta, ahora sí lo q buscar es fama pues sigue y no digas que te molesta , es lo que buscas , con esa relación exhibida” dice uno de los comentarios, mientros otro asegura que es Toni quién debe resolver la situación: “Evelyn pero Toni es quien tiene que dar el frente por ti, si te ama tanto como te ha dicho, y más todo el apoyo que le has dado, creo que el que debería de salir y poner a todo mundo en su lugar es el” dice otro post.

You May Also Like