La ‘novia’ argentina de Camilo Sesto que acabó aliándose con Freddie Mercury y José Luis Perales como invitado estrella en su cumpleaños

“Ahí se armó la pelea. Vuelven a Buenos Aires después del show y al otro día lo tuve que llevar yo al novio, que yo no hablaba inglés, con una traductora hasta el aeropuerto, porque Freddie lo echó . Mi misión era ver que él despachara las maletas para estar seguros de que no se quedaba en Argentina”, rememora.

“Lo adoro, lo quiero mucho, sé muchas cosas de Julio y lo que más gracia me causa es su obsesión de amor hacia conmigo. Me casé con otro, pero Julio quería casarse conmigo “, señala.

