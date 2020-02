La novela de terror de los años 80 que supuestamente predijo el coronavirus

Sin embargo, esta referencia es en sí misteriosa. Varios lectores han hecho notar que en la primera edición de The Eyes of Darkness el virus se llamaba Gorki-400 , algo más lógico si se tiene en cuenta que la novela fue lanzada en los estertores de la Guerra Fría.

La novela se llama The Eyes of Darkness y fue publicada en 1981 por el superventas del terror Dean Koontz . El libro relata la búsqueda por una madre de su hijo, que supuestamente está muerto pero que le va dejando mensajes misteriosos pidiendo que lo encuentre.

You May Also Like