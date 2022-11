La nobleza de las bibliotecas públicas

Las bibliotecas públicas pueden ayudar a reducir las desigualdades sociales y la pobreza, porque los diversos servicios que brindan están vinculados a las necesidades y derechos que tienen las personas en el ejercicio de la democracia y la libertad, lo que permite generar progreso y bienestar. Sin cultura no hay verdadero bienestar, es decir, sin el derecho a la información, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, no hay libertad.

Las bibliotecas públicas en Panamá, que en realidad son pocas, son instituciones nobles que salvaguardan desde sus servicios bibliotecarios, no sólo el patrimonio bibliográfico, sino también los derechos de los ciudadanos. Tal vez la insensibilidad hacia las bibliotecas, que no es solo de la ciudadanía, sino también desde la autoridad local, es lo que ha hecho que estén inadecuadamente gestionadas y poco integradas en sus comunidades, con equipamientos deficientes y sin mantenimiento.

La numeración de estos elementos que hacen significativa la ley y que defienden el valor de las bibliotecas puede tener mucho peso, pero puede caer en saco roto por un problema fundamental: la población, en su mayoría, desconoce el rol de las bibliotecas públicas hoy día. Se cae en el grave error de pensarlas como lugares que ya no son útiles. De hecho, hay sectores políticos que no están de acuerdo con el fortalecimiento de las bibliotecas y la nueva ley.

