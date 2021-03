La niña que acusó a Samuel Paty de islamófobo admite que “mintió” y no fue a la clase sobre la libertad de expresión

“De hecho fue una niña de su clase la que le habló de ello el miércoles 7, al día siguiente del curso sobre libertad de expresión, al que no asistió por su exclusión, motivada por su absentismo crónico” , concluyen los investigadores, que no dan por cerrado el caso.

La adolescente de 13 años no estuvo presente durante la clase donde se mostraron los dibujos de Charlie Hebdo y así lo ha dicho ante los agentes, que le investigan por el delito de denuncia calumniosa: “ Yo no estuve el día de los dibujos animados” , admitió Z.

