La nieta de Biden se casa en la Casa Blanca | Gente

Los novios escribieron sus propios votos. En la ceremonia se leyó el poema I carry your heart with me, de E.E Cummings; el padre del novio, William Neal, interpretó una canción, acompañado por un coro. Escoltaban a la novia sus hermanas Finnegan y Maisy Biden y su cuñada Katherine Neal, como damas de honor. Actuaba como padrino del novio el hermano de éste, Robert Neal.

Aunque no había prensa presente, por expreso deseo de los novios, fuentes conocedoras de los detalles indicaron a la cadena de televisión CNN que la novia fue acompañada al altar por sus padres a los acordes de Bitter Sweet Simphony, de The Verve. La novia lucía un vestido de Ralph Lauren, de manga larga, encaje en el escote, con velo y cola.

