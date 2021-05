La NHL multa con 250.000 dólares a un equipo que se quejó después de que un jugador suyo fuese brutalmente agredido

La NHL ahora justifica su reacción contra los Rangers. “ Los comentarios públicos emitidos por los Rangers fueron de naturaleza personal y degradantes para un ejecutivo de la Liga y no serán tolerados . Si bien no esperamos que nuestros clubes estén de acuerdo con todas las decisiones tomadas por el Departamento de Seguridad de los Jugadores, la medida en que los Rangers expresaron su desacuerdo fue inaceptable”.

Los New York Rangers han sido sancionados con 250.000 dólares por criticar al Jefe de Seguridad de Jugadores de la NHL , George Ramos. La propia NHL no ha aceptado de buen grado el comunicado del conjunto de la Gran Manzana poniendo en tela de juicio el leve castigo de la Liga contra Tom Wilson , jugador de los Washington Capitals , por lesionar a la estrella de los Rangers Artemi Panarin .

