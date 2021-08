La NFL no teme al Covid-19 y los New Orleans Saints jugarán ante 75.000 espectadores en un estadio cubierto

Según comunicó la alcaldesa de New Orleans, LaToya Cantrell, los fans que acudan a los partidos de los Saints deberán presentar la pauta completa de vacunación contra el Covid-19 o una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes del partido . Estás medidas sanitarias entrarán en vigor a partir del 23 de agosto de este 2021 y serán aplicables también a bares, restaurantes, casinos o incluso a los partidos de los New Orleans Pelicans de la NBA .

